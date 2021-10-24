هذه الطرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن الأمطار التي تساقطت بغزارة في الفترة الأخيرة، تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأودية وأدت إلى غلق بعض المحاور والطرقات.

وأضافت ذات المصالح، أن طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 86 في شطره الرابط بين بلديتي مروانة ووادي الماء. بالضبط على مستوى قرية الهنشيرة بلدية مروانة. بالإضافة إلى طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة. بالضبط على مستوى قرية الكحالشة بلدية عين عبيد بسبب إنجراف التربة وارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت ذات المصالح، أنه بولاية أم البواقي فالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين بولايتي ام البواقي وتبسة مغلق على مستوى بلديتي مسكانة وعين البيضاء. بسبب ارتفاع منسوب المياه. بالغضافة إلى ولاية إليزي يبقى الطريق الوطني 3 ب مغلق بين قرية طارات بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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