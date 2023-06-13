هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار، في ارتفاع منسوب المياه، حيث أغلقت عدة طرق بمختلف الولايات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، “طريقي”، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في ولايتي المسيلة وأولاد جلال.

ففي في ولاية المسيلة، أغلقت المياه المتراكمة الطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريرج. على مستوى بلدية الخبانة.

كما أدى ارتفاع منسوب المياه، إلى غلق الطريق واد الذيب بالطريق الوطني رقم 46 على مستوى محطة الخدمات بير النعام/ أولاد جلال .