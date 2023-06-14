هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار، في ارتفاع منسوب المياه، حيث أغلقت عدة طرق بمختلف الولايات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، “طريقي”، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطرقات بكل من سطيف وميلة، وأم البواقي. وهذا في الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت وبئر العرش. والطريق الوطني رقم 100 على مستوى بلدية المشيرة، ورقم 3 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة.

كما أغلق تراكم المياه الطريق الوطني رقم 5 أ في شطره الرابط بين بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان.

ويشهد الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت ولاية ميلة وبئر العرش سطيف صعوبـة السير بسبب الأوحال نتيجة ارتفاع منسوب المياه. والطريق الوطني رقم 102 على مستوى بلدية تاملوكة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه .

كما شهدت طرقات أم البواقي، إرتفاع منسوب المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرشة وعين فـرون ولاية ام البواقي .