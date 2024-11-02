هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

لا تزال بعض الطرقات والمحاور مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه في بعض الولايات.

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على موقع “فايسبوك”، أن الطريق الوطني رقم 103 أ الرابط بين ولايتي. برج بوعريريج وسطيف بالضبط على مستوى مزرعة بن هارون بلدية رأس الوادي، مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق، عن غلق الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي بني عباس و تندوف على مستوى واد الدوارة بلدية تبلبالة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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