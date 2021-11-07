هذه الطرقات مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن الطرقات مغلقة بسبب الأمطار التي تساقطت بغزارة في الفترة الأخيرة، وتسببت في ارتفاع منسوب مياه بعض الأودية وانجراف للتربة. كما أدت إلى غلق بعض المحاور والطرقات.

وحسبما أعلنته قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك” طريقي”، فإن الطريق مغلق بولاية غليزان وذلك بالطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلدية واد السلام وقرية اولاد زيان والتوميات. بسبب إنجراف الطريق الإجتنابي.

بالمقابل فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السلام في عين المكان من أجل تسهيل حركة المرور. حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق البلدي الغير المرتب الرابط بين بلدية واد السلام وقرية سجرارة.

وبولاية الشلف طريق مغلق على مستوى الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين بلديتي أبو الحسن وتلعصة. على مستوى بقعة بوقيراط بلدية تلعصة،بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي بوخندق.

كما حذرت ذات المصالح بضرورة اليقظة على مستوى الطريق الولائي 87. على مستوى مدخل بلدية تاوقريت بسبب إنجراف التربة مع تساقط الحجارة.

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