هذه الطرقات مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار
كشفت وحدات الدرك الوطني، أن الطرقات مغلقة بسبب الأمطار التي تساقطت بغزارة في الفترة الأخيرة، وتسببت في ارتفاع منسوب مياه بعض الأودية وانجراف للتربة. كما أدت إلى غلق بعض المحاور والطرقات.
وحسبما أعلنته قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك” طريقي”، فإن الطريق مغلق بولاية غليزان وذلك بالطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلدية واد السلام وقرية اولاد زيان والتوميات. بسبب إنجراف الطريق الإجتنابي.
بالمقابل فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السلام في عين المكان من أجل تسهيل حركة المرور. حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق البلدي الغير المرتب الرابط بين بلدية واد السلام وقرية سجرارة.
وبولاية الشلف طريق مغلق على مستوى الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين بلديتي أبو الحسن وتلعصة. على مستوى بقعة بوقيراط بلدية تلعصة،بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي بوخندق.
كما حذرت ذات المصالح بضرورة اليقظة على مستوى الطريق الولائي 87. على مستوى مدخل بلدية تاوقريت بسبب إنجراف التربة مع تساقط الحجارة.
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وكشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية على مستوى بلدية وريزان بسبب إرتفاع منسوب المياه 120 سنتمتر فوق الجسر دون تسجيل خسائر
كما تم على مستوى بلدية واد ارهيو امتصاص المياه داخل مستشفى أحمد فرانسيس، وببلدية مازونة ارتفاع منسوب المياه داخل مركز التكوين المهني. بالإضافة إلى إنقاذ طفل محصور داخل سيارة على مستوى حي 122 مسكن.
أما بولاية سوق اهراس، إمتصاص مياه الأمطار داخل الطابق السفلي لورشة. وامتصاص مياه الأمطار دتاخل مرآب. بالإضافة إلى تجمع مياه الأمطار في الطريق بحي بندادة
في حيتن تدخلت الحماية المدنية بولاية مستغانم من أجل إمتصاص مياه الأمطار ببلدتيتي عشعاشة ومزغران. وكذا تسجيل إنهيار جدار في الطابق الاول ببلدية مستغانم
وبولاية الشلف على مستوى بلدية عين مران امتصاص مياه من داخل 5 مساكن. وببلدية توقريت الطريق البلدية رقم 102 مقطوع بسبب إنجراف التربة. أما الطريق البلدي الرابط بين الهرانفة توقريت صعب المسلك لارتفاع منسوب المي واد ميزاب