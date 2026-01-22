هذه الطرقات مغلقة بسبب التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية المحملة بالثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة، والتي شهدتها العديد من ولايات الوطن نهاية الأسبوع، في غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وافادت عناصر الدرك الوطني المتمصلة في مركز الإعلام المروري، أن الطرق المقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة هي تيزي وزو. الجلفة، البليدة، غليزان.

ففي ولاية تيزي وزو أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، .

أما الجلفة: فقد أغلق ارتفاع منسوب المياه الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط. بالضبط على مستوى جسر واد الميت بلدية حاسي بحبح.

كما أغلقت المياه الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة و تيبازة. بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل، .

وبولاية غليزان، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان و مستغانم. بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس.

أما باقي الطرقات حركة المرور عادية فيها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور