هذه الطرقات مغلقة بسبب التقلبات الجوية

تسبب تساقط الأمطار والثلوج على عديد ولايات الوطن، في ارتفاع منسوب المياه عبر عدد من الطرق مما أدى إلى تسجيل تذبذب في حركة المرور على مستوى بعض البلديات .

وقال رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أن التقلبات الجوية الأخيرة. التي صاحبتها تساقط كميات معتبرة من الأمطار والثلوج تسببت في غلق بعض الطرقات على مستوى عدة ولايات.

وأوضح الرائد بوشحيط أن الطريق الوطني رقم 9أ بولاية بجاية وبالضبط عند مدخل بلدية تيسكريوت. مغلق لحد لان بسبب انهيار جسر بسبب فيضان الوادي.

اما بالنسبة للطرقات الأخرى بولايتي البويرة وتيزي وزو فهي مفتوحة أمام حركة المرور خاصة الطريق الوطني رقم 15. بولاية تيزي وزو الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وبولاية البويرة الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ببلدية اغبالو فهو مفتوح امام حركة المرور. حيث كان مغلق بسبب تراكم الثلوج. كذلك الطريق الوطني 33 على مستوى بلدية بشلول فهو مفتوح.

بالنسبة للطريق الوطني رقم 33 بولاية تيزي وزو منطقة اسول ببلدية بومهدي المكان مغلق بسبب تراكم الثلوج.

هذه حالة شبكة الطرقات بالجهة الشرقية للوطن

وأضاف ذات المتحدث، في الجهة الشرقية للوطن كانت هناك طرق مغلقة بسبب ارتفاع مستوى المياه. خاصة بولاية سكيكدة التي تضررت كثيرا جراء تهاطل الامطار، حيث الطريق الوطني رقم 3 الرابط. بين بلديتي رمضان جمال وصالح كان مغلق والان هو مفتوح امام حركة المرور.

الطريق الولائي رقم 33 كان مغلقا نتيجة فيضان سد سردازة وبعد انخفاض مستوى المياه هو مفتوح امام المواطنين. أما الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلدية عزابة وجندل تم فتحه. بفضل تظافر الجهود بين الدرك الوطني والحاية المدنية والأشغال العمومية.

والطريق الوطني رقم 44أ الرابط بين بلدية عزابة وولاية عنابة هو مفتوح أمام حركة المرور.

كما أكد الرائد بوشحيط أن جل الطرق الولائية هي مفتوحة للسير، الطريق الوطني رقم 100 بأم البواقي.الطريق الوطني رقم 3 بولاية باتنة بالخصوص بمنطقة عين مليلة وعين ياقوت مفتوحة امام جميع السائقين.

الطريق الوطني رقم 27 بولاية قسنطينة الرابط بين بليدة قسنطينة وحامة بوزيان هو مفتوح للسير. كذلك الطريق الوطني رقم 3 ببلدية ديدوش مراد هو مفتوح للسير.

وأوضح ذات المسؤول أن الحيطة والحذر لازمتين لسلك هذه الطرقات.