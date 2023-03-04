هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج.. الدرك الوطني يدعو إلى الحيطة

كشف مركز الإعلام لأمن الطرقات “طريقي”، التابع للدرك الوطني، أن الثلوج المتساقطة في العديد من الولايات، أغلقت الكثير من الطرقات. حيث أدت الثلوج المتراكمة، إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .

كما أغلقت الثلوج، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو . والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن.

وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن. والطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية أيلولة أومالو. والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية أيلولة أومالو.

إضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول. والطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو) على مستوى منطقة كول تيروردة.

وحذرت، مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يتجاوز علوها 900 متر. بسمك يتراوح بين 10 و15 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

كما ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي و ميلة.

في حين، أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها، إلى تساقط ثلوج بالمرتفعات الشرقية بداية من الساعة التاسعة صباحا من صبيحة اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت. أما الولايات المعنية فهي كل كم باتنة، خنشلة و تبسة.