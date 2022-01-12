هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج الكثيفة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التساقط الكثيف للثلوج منذ يومين، أدت إلى غلق بعض المحاور والطرقات أمام حركة المرور

وأضافت قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البولاية تم غلق الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج بسبب تراكم الثلوج . بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة .منطقة عين الزبدة بلدية الشرفاء، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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ثلوج ورياح تتعدى 50 كلم/سا في هذه المناطق

بالمقابل حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في تنبيه لها من استمرار تساقط الثلوج، على المرتفعات الشرقية للبلاد. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الثلوج مستمرة من غلى غاية فجر يوم غد الخميس.

في حين ذكر التنبيه ذاته للمصلحة، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من بجاية، جيجل، سطيف، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة.

كما حذر الديوان الوطني، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى الـ 50 كلم في الساعة على السواحل الوطنية. وسيصل علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

وعن السواحل المعنية بالرياح، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. إضافة إلى بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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