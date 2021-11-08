هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج والأمطار

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج والأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك من خلال صفحتها على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة مغلق على مستوى منطقة أكوكال بسبب تراكم الثلوج وتساقط الحجارة من المرتفعات.

كما أن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببشلول متواجدين بالاقليم من أجل إجلاء المواطنين العالقين و فك العزلة على مستعملي الطريق.

أما بولاية بجاية، فحذرت ذات المصالح، بضرورة التحلي باليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية. على مستوى أنفاق خراطة بسبب إنعدام الإنارة داخل الأنفاق.

كما أعلنت قيادة الدرك، أن حركة الطريق السيّار “شمال جنوب” على مستوى بلدية وزرة متذبذبة. بسبب وجود ضباب كثيف مع تساقط الأمطار.

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هذه الطرقات مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار

وتسببت الأمطار التي تساقطت بغزارة في الفترة الأخيرة، في ارتفاع منسوب مياه بعض الأودية وانجراف للتربة.

وأدت الأمطار المتساقطة إلى غلق الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلدية واد السلام وقرية اولاد زيان والتوميات. بسبب إنجراف الطريق الإجتنابي.

بالمقابل فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السلام كانوا في عين المكان من أجل تسهيل حركة المرور. حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق البلدي الغير المرتب الرابط بين بلدية واد السلام وقرية سجرارة.

وبولاية الشلف طريق مغلق على مستوى الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين بلديتي أبو الحسن وتلعصة. على مستوى بقعة بوقيراط بلدية تلعصة،بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي بوخندق.

كما حذرت ذات المصالح بضرورة اليقظة على مستوى الطريق الولائي 87. على مستوى مدخل بلدية تاوقريت بسبب إنجراف التربة مع تساقط الحجارة.

الأمطار تغلق الطرقات.. وإنقاذ أشخاص محاصرين

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية غليزان على مستوى بلدية وريزان بسبب إرتفاع منسوب المياه 120 سنتمتر فوق الجسر دون تسجيل خسائر

كما تم على مستوى بلدية واد ارهيو امتصاص المياه داخل مستشفى أحمد فرانسيس، وببلدية مازونة ارتفاع منسوب المياه داخل مركز التكوين المهني. بالإضافة إلى إنقاذ طفل محصور داخل سيارة على مستوى حي 122 مسكن.