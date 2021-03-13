هذه الطرقات مغلقة بسبب انزلاق التربة وأشغال صيانة

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المخصص للإعلام المروري، اليوم السبت، من وجود غلق لبعض الطرقات عبر التراب الوطني.

ويتعلق الأمر، بالطريق الوطني رقم 19أ، بسبب أشغال إنجاز منشأة فنية على مستوى الجزء الرابط بين بلديتي الصبحة والشطية بالشلف.

وأضاف المركز، أنه تم إنجاز طريق مؤقت لتحويل حركة المرور .

كما باشرت المصالح المختصة بالطريق الوطني رقم 43، في سكيكدة، في ترميم جسر على مستوى منطقة حزوزاين بلدية عين قشرة.

أما بولاية عنابة، فتم غلق الطريق الولائي رقم 16أ بسبب انزلاق التربة في الجزء الرابط بين مدينة عنابة، وبلدية سرايدي.

وتشهد ولاية أدرار، إعادة تعبيد الطريق الوطني رقم 51 على مستوى بلدية أوقروت.