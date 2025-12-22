هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة نهار اليوم على المرتفعات الداخلية للوطن، في غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الثلوج الكثيفة تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج.

إضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدي إبودرارن.

أما باقي الطرقات فهي مفتوحة أمام حركة المرور.