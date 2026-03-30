هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الثلوج الكثيفة في غلق العديد من الطرقات و المحاور عبر عدة ولايات.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مسدود بسبب تراكم الثلوج. بالاضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن،مغلق بسبب الثلوج.

أما بولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج ،مغلق بسبب الثلوج. وكذا الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تسببت الثلوج بولاية الجلفة في غلق الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين بلديتي بن يعقوب والشارف على مستوى منطقة القطية بلدية الشارف. وكذا غلق الطريق الوطني رقم 07الرابط بين ولايتي البيض والأغواط بالضبط قبل محول بلدية استيتن.

وأشارت ذات المصالح إلى أن بعض الطرقات تشهد صعوبة في السير بسبب التقلبات الجوية. داعية الى توخي الحيطة والحذر.

