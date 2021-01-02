هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

عرفت بعض ولايات الوطن في الساعات الأخيرة، اضطرابات جوية أدت إلى غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية بسبب تراكم الثلوج.

البويرة:

غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام.

وغلق الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج البويرة وواسيف تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

تيزي وزو:

غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونن.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن بتيزي وزو وبلدية شلاطة ببجاية.

المسيلة:

غلق الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي المعاضيد بالمسيلة و غلاسة ببرج بوعريريج بالضبط على مستوى قرية سيدي منصور، بسبب تراكم الثلوج.

برج بوعريريج:

غلق الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين بلديتي غلاسة و تقلعيت، وذلك بسبب تراكم الثلوج.