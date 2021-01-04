هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أدت الاضطرابات الجوية، التي عرفتها معظم ولايات الوطن، مؤخرا، إلى غلق العديد من الطرقات وشل حركة المرور بالطرق الوطنية والولائية.

وكشف مركز الاعلام وتنسيق المرور لقيادة الدرك الوطني، عن الطرقات الوطنية المغلقة بسبب هذه الاضطرابات الجوية التي شهدت تراكم الثلوج.

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام مغلق.

والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/البويرة، وواسيف/تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو.

ولاية تيزي وزو

والطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

إضافة إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو، وبلدية شلاطة /بجاية، مغلق.

والطريق الولائي رقم 251 على مستوى منطقة الشريعة بلدية بوزقن ، مغلق بسبب الثلوج الكثيفة.

والطريق الولائي رقم 9 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ولاية تيزي وزو وبلدية شلاطة ولاية بجاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأضاف المركز أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، داعيا مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.