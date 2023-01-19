هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط التلوج والأمطار الغزيرة. التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن بداية من صبيحة اليوم الخميس.

وحسبما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك “طريقي”، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. إضافة إلى الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أشار الدرك الوطني، إلى أن الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف بالضبط. على مستوى منطقة المدافع بلدية برج زمورة مغلق بسبب الثلوج. والطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي الضاية و تلاغ ،بالضبط على مستوى بلدية الضاية. وأيضا الطريق الولائي رقم 55 الرابط بين بلديتي الضاية وسيدي شعيب ،بالضبط على مستوى بلدية الضاية. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج (البويرة) وعين الحمام (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج. والطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.