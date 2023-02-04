هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج. تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات الوطنية والولائية.

كما أفادت المصلحة، أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

في حين، أدى التراكم للثلوج إلى غلق

الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.