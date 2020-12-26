هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أدت، الثلوج الكثيفة المتساقطة منذ الساعات الأولى من يوم السبت، على بعض الولايات، إلى غلق الطرقات بسبب تراكم الثلوج.

وشهد الطريق ولائي رقم 117 على مستوى مشتة سلالمة بلدية جميلة، في سطيف تراكم الثلوج، ما أدى إلى غلقه.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين بجاية وتيزي وزو، بالتحديد في قرية تاخريشت بلدية خراطة.

وتسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين أوزلاقن وشلاطة على مستوى قرية الما بلدية شلاطة ببجاية.

ويعرف الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي زيامة منصورية وإراقن سويسي بجيجل،غلق للطريق بمشتة بئر غزالة بلدية زيامة منصورية.

والطريق مغلق على مستوى الحجر الكيلومتري 16+500 على بعد حوالي 27 كلم من بلدية زيامة منصورية

ومن جهتها شهدت باتنة نفس الظاهرة بالطريق الوطني رقم 87 بقرية أولاد عزوز إلى غاية منطقة المحمل بلدية ثنية العابد.

ودعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المخصّص للإعلام المروري، السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر.