هذه الطرقات مغلقة بسبب تساقط الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط التلوج والأمطار الغزيرة. التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن بداية من صبيحة اليوم الأربعاء.

وحسبما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك “طريقي”، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أشارت إلى أن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكشفت ذات المصالح، أن ثلوج كثيفة تتساقط بالطريق السيار “شمال جنوب” على مستوى بلدية بن شكاو ولاية المدية. حيث أن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالبرواقية تعمل على تسهيل حركة المرور.