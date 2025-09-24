هذه الطرقات مغلقة
بقلم أسماء.ع
تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة، التي شهدتها بعض ولايات الوطن، في غلق بعض منافذ الطرقات.
وأشار مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، إلى أن الأمطار الغزيرة أغلقت الطريق الولائي رقم 60 ب الرابط بين بلديتي رأس الميعاد والبسباس في ولاية أولاد جلال. بسبب ارتفاع منسوب مياه واد جدي.
كما سجلت صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض و النعامة. بالضبط على مستوى الخرجة الشمالية لبلدية الشلالة بسبب إرتفاع منسوب المياه.
ودعا الدرك الوطني إلى أخذ الحيطة بالطريق الوطني رقم 01ب الرابط بلديتي الادريسية و الدويس. بسبب أشغال إزاحة الأوحال المتراكمة نتيجة تساقط الأمطار.
