هذه الطرقات مقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المخصص للإعلام المروري، اليوم السبت، أن بعض الطرقات عبر التراب الوطني.

وأوضح، مركز الإعلام، أن الطرقات انغلقت بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وحسب ذات المصدر فإن الطريق الولائي رقم 3 بالمسيلة، بشطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف بوادي أمسيف مغلق.

وتشهد بسكرة غلق لبعض الطرقات،حيث أدى ارتفاع مياه وادي الجدي لغلق الطريق الولائي رقم 36أ بين بلديتي الحوش وسيدي عقبة.

كما تعرف ولاية أولاد جلال غلق الطريق الولائي رقم 60 ب بوادي جدي بلدية رأس الميعاد مغلق،بسبب ارتفاع منسوب المياه.