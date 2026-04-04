هذه الطرقات مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

شهدت عدة ولايات عبر الوطن تذبذباً في حركة المرور وانقطاعاً في بعض المحاور الأساسية، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة.

وحسب بيانات لمصالح الدرك الوطني، فقد تسببت الثلوج الكثيفة في غلق عدة طرقات تربط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. شملت الطريق الوطني رقم 15 بمنطقتي فج وكول تيروردة. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى أسول ولاكوكار وتيكجدة. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نيكولال ببلدية الصحاريج.

وفي ولاية البليدة، أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الولائي رقم 110 الرابط بينها وبين ولاية تيبازة على مستوى بلدية بن خليل.

كما سجلت ولاية ميلة غلق الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بولاية جيجل على مستوى بلدية ترعي باينان نتيجة انجراف التربة.

وأسفرت هذه التقلبات عن شلل مؤقت في هذه المحاور، بينما تبقى باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

ودعت المصالح المعنية مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر الشديدين. وتجنب السير في هذه المسالك إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظاً على سلامة الجميع.