هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة مناطق من الوطن في عرقلة حركة المرور وكذا تساقط الثلوج الكثيف إلى غلق العديد من الطرقات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تعرف ولاية تيزي وزو غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. وهذا بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، بسبب تراكم الثلوج.

بينما في ولاية البويرة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وعلى مستوى ولاية الجلفة غلق الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط بالضبط على مستوى جسر واد الميت بلدية حاسي بحبح، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وفي ولاية البليدة تسبب إرتفاع منسوب المياه في الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة وتيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل.

وسجل بولاية تلمسان غلق الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني وسبدو بالضبط بقرية تل تيرني بلدية تيرني بسبب إرتفاع منسوب المياه.

في حين بولاية غليزان الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان ومستغانم بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.