هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، في غلق العديد من الطرق الوطنية والولائية نتيجة تساقط الثلوج.

وحسب ما أورده بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو. تحديدًا على مستوى منطقتي تيكجدة “بلدية الأصنام” وأكوكار “بلدية بشلول”.

وفي تيزي وزو، أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول، ببلدية أيت بومهدي. ما أدى إلى عرقلة حركة المرور بين البويرة وتيزي وزو.

كما تسببت الثوج بولاية تلمسان، في غلق الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تيرني وسبدو. وكذا الطريق الولائي رقم 112 س الرابط بين القور وسبدو.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 107 بين سيدي الجيلالي وسبدو، إلى جانب الطريق الولائي رقم 02 و54 الرابط بين تيرني وعين غرابة.

هذا ودعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرقات إلى توخي الحذر أثناء التنقل.