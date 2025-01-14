هذه الطرقات مقطوعة بسبب كثافة الثلوج

تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت بغزارة منذ ليلة السبت في غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج البويرة و واسيف/تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزينيكولان بلدية الصهاريج. مغلق. الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو .

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية ، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن/تيزي وزو . ناهيك عن الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة بلدية بني زيكي /تيزي وزو مغلق.

وفي ولاية بجاية، الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو. على مستوى فج شلاطة بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج. في حين باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

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