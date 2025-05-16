هذه الطرقات مُغلقة بسبب الأمطار الغزيرة

كشفت مصالح الدرك الوطني، عن حالة شبكة الطرقات عبر الوطن، بعد التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب ذات المصالح، تتمثل الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية فيما يلي:

ولاية المسيلة:

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 45 على مستوى بلدية المسيلة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المعاريف مركز وقرية بانيو بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بوسعادة والحوامد بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلديتي الحوامد والخبانة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي برج أخريف وسيدي امحمد بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية الجلفة:

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 01أ بالضبط على مستوى منطقة المرحمة بلدية الزعفران منطقة السد بلدية حاسي بحبح بسبب إنهيار جسر.

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 01 ب بالضبط على مستوى منطقة كاف الباز بلدية الادرسية و قرية بن حامد بلدية تعظميت بسبب إنهيار جسر.

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي سيدي العجال وحاسي فدول بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين بلديتي الزعفران والقديد بسبب إنهيار جزء من الطريق.

ولاية الأغواط

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 133 بالضبط بالمنطقة المسماة الخريفي بلدية قصر الحيران بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الاغواط وغرداية على مستوى الخرجة الجنوبية لبلدية الاغواط بسبب إرتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بالمنطقة المسماة حليب الناقة بلدية الاغواط بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية ورقلة

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 53أ الرابط بين بلديتي البرمة وحاسي مسعود بسبب تراكم الرمال.

ولاية معسكر

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي المحمدية وحسين بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية البليدة

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة وتيبازة على مستوى مركز بن حمدان بلدية بن خليل بسبب إرتفاع منسوب المياه.