هذه الطرقات مُغلقة بسبب كثافة الثلوج!

نبهت مصالح الدرك الوطني، من أن بعض الطرقات، بولايتي البويرة وتيزي وزو، مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وحسب بيان لصفحة طريقي على فايسبوك، التابعة لمصالح الدرك الوطني. فالطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة ببلدية الأصنام واكوكار ببلدية بشلول، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية تيزي وزو، فإن الطريق الوطني رقم 33، الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، بالضبط على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

فيما تبقى باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، مع توجب توخي الحيطة والحذر بالنسبة لمستعملي الطرقات.