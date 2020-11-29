هذه الطرق الفعالة لإدارة الوقت وتوزيعه خلال اليوم 

كثيراً ما يشتكي الناس من عدم وجود الوقت لقراءة القرآن وغيره من الأمور المهمة في حياة المسلم، وما هذه إلا حجة ناتجة عن عدم الاهتمام بإدارة الوقت.

رغم وجود العديد من الآيات والأحاديث التي تشير إلى أهمية إدارة الوقت، ومن أهم الطرق التي تعين على حفظ الوقت وزيادة بركته وإنتاجيته:

* القيام بتوزيع الوقت على الأعمال والمسؤوليات بإدارة جيدة، ودون القيام بالعمل بشكل متواصل. *وضع المهام في قائمة مكتوبة بشكل يومي أو أُسبوعي؛ لتجنب إهدار الوقت بلا فائدة. ترتيب الأولويات وتصنيفها من الأُمور المهمة والعاجلة إلى الأقل أهمية؛ لتجنب التأخر في إنجاز الأعمال والبقاء في أزمة البعد عن تحقيق الأهداف.

* أن تكون المهام واقعية وقابلة للتحقيق، مع مراعاة وجود وقت للعائلة والوظيفة ووقت محدد للاسترخاء..

*يجب أن لا يقل عدد المهام في قائمة الأعمال اليومية عن سبعة أعمال، وأن لا تشتمل على الأمور الفطرية مثل: الأكل وغيره. تحديد المواهب واستثمارها بأفضل طريقة، ومعرفة نقاط الضعف وكيفية معالجتها.

*تحديد ساعات الإبداع وساعات الاسترخاء؛ للقيام بأهم الأعمال اليومية في وقت الحيوية والنشاط، وعادة ما تكون ساعات الإبداع في الصباح الباكر. التدرج في تقليل ساعات النوم؛ لتجنب إضاعة الوقت.