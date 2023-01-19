هذه الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج في البويرة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم الخميس، عن الطرق المغلقة بسبب التقلبات الجوية وتساقط الثلوج.

وحسب بيان لذات المصلحة، تتمثل الطرق المغلقة فيما يلي:

الطريق الوطني رقم 30 الرابط مابين بلدية صحاريج دائرة امشدالة والبويرة وتيزي وزو، مغلق على مستوى فج تيزي نكولان بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط مابين بلدية اغبالو دائرة امشدالة والبويرة وتيزي وزو مغلوق على مستوى فج تيروردة بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط مابين تيكجدة ببلدية الاصنام والبويرة وتيزي وزو مغلق على مستوى أسول بسبب تراكم الثلوج.

فيما تتمثل الطرق المفتوحة في الطريق الوطني رقم 08، والطريق الوطني رقم 62. والطريق الولائي رقم 20 الطير الزين، والطريق الولائي رقم 12 إتجاه المعمورة.

فيما تتواصل عملية فتح الطريق رقم 33 باسول من طرف الحماية المدنية رفقة الشركاء.

وأشار البيان، إلى أن مدير الحماية المدنية رفقة رئيس القطاع العملياتي ومدير الأشغال العمومية متواجدون في عين المكان.