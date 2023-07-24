هذه الطرق المغلقة بسبب نشوب الحرائق

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن الطرقات المغلقة، بسبب نشوب الحرائق.

وحسب وزارة الداخلية، نقلا عن قيادة الدرك الوطني، فبالنسبة لولاية بجاية، يتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 43. الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية بالضبط على مستوى بلدية مالبو.

الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو، بالضبط على مستوى بلدية توجة.

أما في وللية جيجل، يتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية. بالضبط على مستوى منطقة بولخماس بلدية زيامة منصورية .

وكذا الطريق الولائي رقم 135 ب الرابط بين بلديتي الشحنة وأولاد عسكر على مستوى منطقة أولاد بوزيد .

كما تم تسجيل صعوبة السير بالطريق الوطني رقم 09 في شطره الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.

وتم أيضا تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 85 على مستوى منطقة الرباحية بلدية كركرة بسكيكدة.