هذه الطرق المغلوقة بسبب تراكم الثلوج

أدى تساقط الثلوج الكثيف، إلى غلق عديد من الطرق الوطنية عبر مختلف الولايات.

وسجل الدرك الوطني، صبيحة اليوم الأحد، غلق للطريق الوطني رقم 33 على مستوى بلدية الأصنام الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

والطريق الوطني رقم 30 بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ببلدية الصحاريج، والطريق الوطني رقم 15 ببلدية افرحونان.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 ببلدية ايبودرارن، والطريق رقم 300 بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ببلدية واسيف.

والطريق الولائي رقم 253 بولاية جيجل بسبب انهيار جسر ببلدية العنصر، والطريق الولائي رقم 42 بولاية برج بوعريريج بمشتة الشلالخة.

والطريق الولائي رقم 43 ببرج بوعريريج على مستوى قرية تاركابت.