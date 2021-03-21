هذه الطرق المقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية

تسببت الاضطرابات الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في قطع عديد الطرق والممرات.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، فقد تم تسجيل الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو مغلق.

وتم تسجيل الطريق مغلق بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام، بسبب تراكم الثلوج .

وبتيزي وزو، تم تسجيل الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول، مغلق بسبب الثلوج .

بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن وبلدية شلاطة ببجاية.

وفي بجاية، الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى لدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.