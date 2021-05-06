هذه الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة

تسببت الاضطرابات الجوية التي عرفتها بعض ولايات الوطن خلال الساعات الماضية، في قطع عدة طرق.

ولاية المسيلة

-الطريق الولائي رقم 03، الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف، بوادي أمسيف مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بالاضافة إلى الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين باتنة والمسيلة بشطره الرابط بين بئرالفضة وعين الملح، مغلق لارتفاع منسوب المياه.

-الطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلدية أمجدل وبلدية تامية ببئر ماجد بلدية أمجدل مغلق لارتفاع منسوب المياه.

-الطريق الوطني رقم 45الرابط بين بلديتي العاريف وعين الديس على مستوى قرية بانيو بلدية العاريف مغلق، لارتفاع منسوب المياه.

ولاية البيض

-الطريق الوطني رقم 109 الرابط بين الخيثر و المرحوم على مستوى قصر سيدي خليفة بلدية الخيثر مغلق، لارتفاع منسوب المياه.

أولاد جلال

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 60 ب الرابط بين رأس الميعاد وسيدي خالد، على مستوى منطقة القطاع، لإرتفاع منسوب المياه

تحويل حركة المرور عبر الطريق الولائي رقم 04 أ.