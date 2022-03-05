هذه الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة، إلى غلق العديد من الطرقات عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب تساقط الأمطار والثلوج.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية فيما يلي:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) و إفرحونن (تيزي وزو ) على مستوى منطقة كول تيروردة بسبب تراكم الثلوج

الى جانب الطرق التي تشهد صعوبة في السير بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة وهي:

الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف بالضبط على مستوى المكان المسمى كودية تافرنت بلدية حيدوسة ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.

اضافة الى الطريق الولائي رقم 172 على مستوى قرية تيمشتاوين بلدية إينوغيسن ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.

الى جانب الطريق الولائي رقم 45 على مستوى قرية الوضحة بلدية إشمول ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

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