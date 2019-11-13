هذه الطرق المقطوعة والمغلقة بسبب تراكم الثلوج

أغلقت الثلوج الكثيفة، والأمطار الغزيرة، المتساقطة منذ أيام، على عدة ولايات من الوطن، العديد من الطرق الوطني والولائية.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى “اكوكار” بتيكجدة في بلدية الأسنام.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى منطقة بتيروردة في بلدية افرحونان.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى تيزي نكولان بلدية ايبودرارن.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى المكان المسمى اسول بلدية واسيف.