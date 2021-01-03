هذه الطرق الوطنية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أدت التقلبات الجوية التي عرفتها معظم ولايات الوطن، إلى غلق العديد من الطرقات وشل حركة المرور بالطرق الوطنية والولائية بالولايات.

وكشف مركز الاعلام وتنسيق المرور لقيادة الدرك الوطني، عن الطرقات الوطنية المغلقة بسبب تراكم الثلوج.

ففي ولاية البويرة، تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو بالضبط في تيكجدة.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية الصهاريج، البويرة وواسيف بمنطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين البويرة وتيزي وزو، بالضبط قرية عين زبدة بلدية أغبالو.

وفي ولاية تيزي وزو، تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول.

وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن وبلدية شلاطة.

بالاضافة الى الطريق الولائي رقم 251 على مستوى منطقة الشريعة بلدية بوزقن.

والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ولاية تيزي وزو وبلدية شلاطة ولاية بجاية.

ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 106 الرابط بين بلديتي إغيل وثنية النصر، الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى قرية مليحة بلدية شلاطة.

الطريق الولائي رقم 159الرابط بين بلديتي شلاطة وأولاقن.

ولاية برج بوعريريج:

الطريق بلدي غير مرقم الرابط بين بلديتي بن داود المهير وحرازة.

ولاية تيارت:

الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلديتي فرندة وسيدي بختي في منطقة اولاد سيدي يحي،الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين مغيلة، وعماري.

الطريق الوطني رقم 90 + 111 على مستوى مفترق الطرق سيدي عبد الرحمان، الطريق البلدي رقم 02 الرابط بين سيدي عبد الغاني والفايجة.

ولاية سعيدة:

الطريق الوطني رقم 104 الرابط بين سعيدة وبلعباس على مستوى مزرعة يعقوبي السنوسي.

الطريق الوطني رقم 92 الرابط بين بلديتي الحساسنة والمعمورة إلى غاية بلدية عين السخونة.

وكذا الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين سعيدة وبلعباس بالقنطرة الكحلة، الطريق الولائي رقم 09 بغار التربة بلدية تيرسين.

الطريق الولائي رقم 09 أ على مستوى المكان المسمى دوي حريز بلدية تيرسين.

عين الدفلى:

الطريق الوطني رقم 65 الرابط بين بلديتي الحسانية وتيسمسيلت.

الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلديتي بلعاص والماين.

وكذا الطريق الولائي رقم 25 الرابط بين بلديتي الحسانية وبطحية.

الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي العامرة وآغبال.

الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي الماين والعطاف.

ولاية تيسمسيلت:

الطريق الولائي رقم 21 الرابط بين بلديتي الملعب وعمي موسى في غليزان.

وكذا الطريق الولائي رقم 07 ببلدية لرجام، والطريق الولائي رقم 34 الرابط بين بلديتي الملعب في تيسمسيلت، والسبت بتيارت