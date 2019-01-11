هذه الطرق الوطنية والولائية التي تم إعادة فتحها بعد تساقط الثلوج

تمكنت مصالح الأشغال العمومية بالبويرة، اليوم الجمعة، من إعادة فتح بعض الطرق الوطنية والولائية المغلقة، جراء الثلوج.

ويتعلق الأمر، بكل من الطريق الوطني رقم 30-15-33أ-24 -25-62-30-15.

أما الطرق الولائية، فيتعلق الأمر بالطريق الولائي رقم 25-11-24-48-23-22-1-93-17-02-14-06-12-51.

أما الطرق التي مازالت مغلقة، يتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 30 الرابط بين البويرة وتيزي وزو مقطوع على مسافة 05 كلم.

الطريق الوطني رقم 15، الرابط بين البويرة وتيزي وزو، مقطوع على مسافة 16 كلم.

الطريق الوطني رقم 33 (الشطر الجديد) الرابط بين البويرة وتيزي وزو، مقطوع على مسافة 24 كلم.

الطريق الوطني رقم 33، (الشطر القديم)، الرابط بين البويرة وتيزي وزو، مقطوع على مسافة 09 كلم.