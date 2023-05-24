هذه الطرق بولايات الشرق مقطوعة بسبب الفيضانات

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني اليوم الأربعاء عن غلق 6 طرق وطنية وولائية بسبب الفيضانات عبر ولايات شرق الوطن.

وأوضح البيان الطرقات المغلقة بسبب السيول على مستوى كل من ولاية ميلة وسطيف وأم البواقي وذلك عقب التقلبات الجوية التي شهدتها.

وعرفت ولاية ميلة غلق العديد من الطرقات بسبب إرتفاع منسوب المياه وهي:

الطريق الولائي رقم 48 في ميلة مغلق بين بلديتي مشيرة وبئر الشهداء. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 100 في ميلة مغلق بين بلديتي شلغوم العيد وتلاغمة.

بينما في ولاية ام البواقي سجل غلق هذه الطرقات الطريق الوطني رقم 10 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلديتي عين فكرون وأم البواقي. وكذا الطريق الولائي رقم 6 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلديتي الحرملية وأولاد زاوي. بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 5 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلدية عين الديس والطريق الوطني رقم 10.

كما سجلت ولاية سطيف غلق الطريق الوطني رقم 78 في سطيف مغلق على مستوى بلدية عين آزال بسبب إرتفاع منسوب المياه.

اما في ولاية ڨالمة سجل صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 102 على مستوى مفترق الطرق عين آركو بلدية تاملوكة بسبب إرتفاع منسوب المياه.