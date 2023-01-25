هذه الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين التساقط بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأشارت ذات المصالح، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، مغلق أيضا بسبب تراكم الثلوج. كما تسببت الثلوج أيضا في غلق إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي .

أما في ولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية سكيكدة، فقد تسببت الثلوج في غلق كل من الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولبلدية أولاد أحبابةوولاية قالمة، وكذا الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

وأخيرا بولاية البليدة، فإن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة ، مغلق بسبب تراكم الثلوج. وكذلك

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام مولوان ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.