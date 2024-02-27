هذه الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تأعلنت مصالح الدرك الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات أمام المواطنين بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأفاد تنبيه لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، أن بولاية تيزي وزو تم تسجيل غلق 3 طرقات وطنية.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن الأمر يتعلق بكل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، بسبب تراكم الثلوج. وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، بالاضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.

أما بولاية البليدة، فإن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.