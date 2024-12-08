هذه الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات أمام المواطنين في ولايتي البويرة وتيزي وزو بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وحسب تنبيه لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقين فقد تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام، بالاضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصهاريج .

وفي ولاية تيزي وزو، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي .

كما أشارت قيادة الدرك الوطني إلى أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، داعية مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر.