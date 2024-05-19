المسيلة: هذه الطرق مقطوعة امام حركة المرور

أعلمت خلية اليقظة ورصد المخاطر الكبرى بديوان الوالي، وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بالمسيلة مستعملي المركبات عن وجود 3 مقاطع مقطوعة امام حركة المرور بشكل نهائي. وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وحسب ذات المصالح فإنه يتعلق الأمر بكل من:

1- انقطاع الطريق الولائي رقم 04 النقطة الكيلومترية 31 بين الحوامد و الخبانة, بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المحصب.

2- انقطاع الطريق الولائي رقم 05 النقطة الكيلومترية بين الهامل والعليق, بسبب ارتفاع منسوب المياه.

3- حركة المرور صعبة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 النقطة الكيلومترية بين سليم و الهامل , بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الهامل.

كما تنبه خلية اليقظة ورصد المخاطر الكبرى مستعملي الطريق اخذ الحيطة والحذر .