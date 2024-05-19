المسيلة: هذه الطرق مقطوعة امام حركة المرور
بقلم صيد ابراهيم
أعلمت خلية اليقظة ورصد المخاطر الكبرى بديوان الوالي، وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بالمسيلة مستعملي المركبات عن وجود 3 مقاطع مقطوعة امام حركة المرور بشكل نهائي. وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وحسب ذات المصالح فإنه يتعلق الأمر بكل من:
1- انقطاع الطريق الولائي رقم 04 النقطة الكيلومترية 31 بين الحوامد و الخبانة, بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المحصب.
2- انقطاع الطريق الولائي رقم 05 النقطة الكيلومترية بين الهامل والعليق, بسبب ارتفاع منسوب المياه.
3- حركة المرور صعبة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 النقطة الكيلومترية بين سليم و الهامل , بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الهامل.
كما تنبه خلية اليقظة ورصد المخاطر الكبرى مستعملي الطريق اخذ الحيطة والحذر .
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