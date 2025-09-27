هذه الطرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية التي شهدها عدة ولايات عبر الوطن ، في غلق عدة طرقات، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني.

وأوضحت، ذات المصالح، اليوم السبت، عبر صفحة مركز الاعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني “طريقي”، أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في غلق عدة طرقات عبر 4 ولايات.

الجلفة

الطريق الوطني رقم 01 ب على مستوى منطقة بن حامد بلدية تاعطميت.

الطريق الوطني رقم 01 على مستوى منطقة كاف الباز بلدية الإدريسية.

والطريق الوطني رقم 01 أ على مستوى منطقة واد الميت بلدية حاسي بحبح.

الطريق الوطني رقم 46 على مستوى منطقة فريطيسة بلدية الشارف.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 89 على مستوى بلدية سلمانة.

الطريق الوطني رقم 146 على مستوى منطقة واد قيقع بلدية عين معبد.

أولاد جلال

الطريق الولائي رقم 60ب على مستوى منطقة واد جدي بلدية راس الميعاد.

الأغواط

الطريق الولائي رقم 122 على مستوى بلدية سيدي ساعد .

المسيلة

الطريق الوطني رقم 08 على مستوى منطقة واد بن عنقة بلدية سيدي عيسى.

الطريق الوطني رقم 45 على مستوى بلدية المعاريف

كذلك الطريق الولائي رقم 06 على مستوى جسر واد حشلاف بلدية قلتة بن زوح.

الطريق الولائي رقم 18 على مستوى بلدية بوطي سايح.

والطريق الولائي رقم 05 على مستوى بلدية ولتام.

كما نصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بتوخّي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

