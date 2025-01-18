هذه الطرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج ومياه الأمطار

تسببت التقلبات الجوية، التي شهدتها العديد من ولايات الوطن في غلق عدة طرق وطنية خلال الساعات الأخيرة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، شهدت عدة طرق تراكم الثلوج ما تسبب في غلق طرق وطنية عبر ولايات الوطن

ولاية البويرة

الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول .

الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو.

ولاية تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي .

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان .

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية ، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن/تيزي وزو .

ولاية تبسة

الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة و سوق أهراس بالضبط على مستوى فج قوراي بلدية الكويف و مشتة زيات بلدية عين الزرقاء.

كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق عدة طرقات

ولاية سكيكدة

الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى واد القهدي بلدية وبني بشير.

الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى بلدية المرسى .

الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي و فلفلة بالضبط على مستوى بلدية العربي بن مهيدي.

ولاية جيجل

الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بين بلديتي أولادعسكر والشقفة بالضبط على مستوى بلدية الشقفة.

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