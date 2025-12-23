هذه الطرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسببت التقلبات الجوية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن في غلق عدة طرقات وطنية.

وأوضحت مصالح مركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، أن الثلوج المتراكمة تسببت في غلق عدة طرقات.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج

الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى بالمكان المسمى كول تيرودا بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية ابشلول. مغلق بسبب تراكم الثلوج

تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت. بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية. إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال. بلدية إبودرارن، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

كما أشار المصدر نفسه، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور