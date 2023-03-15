هذه الطريقة الصحيحة لاحتساب سعر السيارة الجديدة

بعد البدء الفعلي لدخول السيارات الجديدة إلى الجزائر، واقتراب موعد تسويقها، يتسائل العديد من المواطنين عن الكيفية التي يتم بها ثمن اقتناء هذه السيارات.

وبطريقة بسيطة، أوضحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE، كيفية احتساب ثمن تكلفة سيارة جديدة في الجزائر .

وفي مثال نشرته عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، قدمت منظمة حماية المستهلك حسابا تقريبيا للحد من الجدل الذي يدور وسط المواطنين حول هذا الموضوع.

وفي مايلي المثال الذي قدمته حماية المستهلك:

-سعر السيارة في أوروبا 20000 أورو. ( مثال)

-في حال تصدير السيارة ينزع الرسم على القيمة المضافة TVA. إذن: 20000 أورو – 19 (20%)

-حسب الدولة سعر الاستيراد يصبح 16807 أورو.

-الوكيل المستورد المعتمد في الجزائر يقتني السيارة بسعر خاص، على حسب الكمية المستوردة.

– الوكيل يقتني السيارة بخصم من 20 إلى 40 بالمائة.

-نفترض أن الوكيل الجزائري يقتني من الصانع بتخفيض 25%، 16807 – 25% = 13445 أورو.

-أي أن السيارة التي تباع في أوروبا 20000 أورو بكل الرسوم لعامة الناس، يقتنيها المستورد الوكيل الجزائري بتخفيضات وبدون رسوم وبسعر 13445 أورو.

-الوكيل المستورد الجزائري متعاقد مع شركة نقل. ويحصل على تخفيضات ويشحن كميات كبيرة.

سعر شحن السيارة الواحدة لا يفوق 250 أورو.

-إذن سعر السيارة + الشحن: 13445 + 250 = 13695 euro. En CFR. لغاية ميناء الجزائر.

سعر الأورو في البنك المركزي حوالي: 146 أي أن 146×13695 تساوي 1999470 دج

-نضيف اليها الحقوق الجمركية المقدرة بـ 30 بالمئة و 4% TCS

1999479 + 4% + 30% = 2679290 دج.

-لا نضيف TVA الرسم على القيمة المضافة، لأنها لا تدخل في حساب قيمة السيارة ولأن الوكيل سيسترجع الرسمTVA المدفوع، عند بيعه للسيارات.

-الوكيل المستورد يضيف هامش الربح. وهنا على السلطات العمومية أن تفرض عليهم هامش ربح معقول و لنفترض انه 20% والذي يعتبروجد كاف. نظرا للعدد الكبير من السيارات والعمليات التجارية.

-وعليه سعر البيع يكون

2679290 + 20%

= 3215148 da en HT.

-هنا يضيف المستورد الوكيل الرسم على القيمة المضافة 19٪ ويصل سعر السيارة للمستهلك بكل الرسوم:

380 مليون سنتيم.

-بمعنى السيارة التي تباع في أوروبا بمبلغ 20000 الف يويو. سعرها في الجزائر بكل الرسوم لا يجب أن يتعدى 380 مليون سنتيم.

ملاحظة مهمة

وفي الأخير وجهت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ملاحظة، قالت فيها إن السلطات العمومية أعطت للمستورد الوكيل:

– إعتماد لممارسة نشاط جد مربح.

– الأورو من بنك الجزائر والذي هو ملك للدولة.

– المستهلك والذي هو متعطش جدا لاقتناء سيارات جديدة 2023.

لذلك وحماية للمستهلك، فان الدولة من حقها تسقيف هامش الربح للوكيل المستورد. خصوصا أن الكميات التي ستباع هي كميات كبيرة جدا.

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