هذه الطُرق مُغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، بغلق العديد من الطرق على مستوى عدة ولايات من الوطن، نتيجة تراكم الثلوج وكذا ارتفاع منسوب المياه وإنجراف التربة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية، حتى الساعة الحادية عشر والنصف اليوم الجمعة فيما يلي:

تيزي وزو :

غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

فيما غلق الطريق الوطني رقم 12أ الرابط بين بلدية سيدي نعمان والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد سيباو ببلدية سيدي نعمان بسبب إرتفاع منسوب المياه.

غلق الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية ايليلتن بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت ببلدية الواضية مغلق بسبب إنجراف التربة.

كما أن الطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة ببلدية آيت خليلي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار ببلدية بشلول وتيكجدة ببلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان ببلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة ببلدية اغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة على مستوى منطقة أشرشور ببلدية لفلاي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

والطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى بلديتي واد غير والقصر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 17 الرابط بين بلدية درقينة وقرية أغزر أفتيس مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

جيجل:

الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف، على مستوى واد تبركوت بلدية جيملة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وكذا الطريق الولائي رقم 135أ على مستوى منطقة لمزارة ببلدية برج الطهر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

والطريق الولائي رقم 137أ على مستوى منطقة واد البارد بلدية سلمى بن زيادة مغلق بسبب إنجراف التربة.

والطريق الولائي رقم 147 على مستوى قرية لكاف ببلدية الشقفة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وكذا الطريق الولائي رقم 27 على مستوى منطقة العناب ببلدية أولاد رابح مغلق بسبب إنهيار جسر.

غلق الطريق الولائي رقم 132 على مستوى منطقة واد الكبير ببلدية أولاد عجول بسبب إرتفاع منسوب المياه.

سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 201 على مستوى واد الصفصاف ببلدية رمضان جمال مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ميلة:

الطريق الولائي رقم 135أ على مستوى مشتة الوادية ومرج طافر ببلدية ترعي باينان مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

والطريق الولائي رقم 07 على مشتة أولاد عزيز ببلدية تاجنانت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

والطريق الولائي رقم 06 على مستوى مشتة القنطرة ببلدية شلغوم العيد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وكذا الطريق الولائي رقم 03 على مستوى مشتة بوفولة ببلدية شلغوم العيد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

والطريق الوطني رقم 5أ على مستوى مشتة عين قاضي ببلدية واد العثمانية مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.