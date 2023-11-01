هذه الظواهر الفلكية المنتظرة خلال شهر نوفمبر

أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية. مجموعة الظواهر الفلكية التي ستشهدها عديد الدول، خلال شهر نوفمبر الحالي ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وجاءت الظواهر الفلكية التي ستحدث خلال شهر نوفمبر كالتالي:

المشترى في وضع التقابل مع الشمس

في يوم الجمعة المقبل، سيقترب أكبر كواكب المجموعة الشمسية كوكب المشتري من كوكب الأرض وسيكون في أقرب نقطة له.

وسيكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس، لذا سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقًا من أي وقت آخر في العام.

القمر وبولوكس

كما يشهد يوم الجمعة المقبل ظاهرة فلكية أخرى، وهي إشراق القمر في تمام الساعة العاشرة مساءً. ويقترن مع النجم بولوكس «Pollux».

ويتم مشاهدتهما متجاوران في السماء طوال الليل، حتى يختفي المشهد فجر اليوم التالي السبت. من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

زخة شهب الثوريات Taurids

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر، وهى زخة شهابية صغيرة. يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة الوحدة، وتشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع.

والجدير بالذكر أن شهب الثوريات تنتج من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 – TG10. وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke.

القمر والزهرة

ويوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، نرى القمر مقترنا مع كوكب الزهرة وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية. ونراهما متجاوران في السماء باتجاه الشرق في تمام الساعة 2:50 صباحا تقريبا. ويظلا مرئيان حتى يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وسبيكا

ويشرق القمر هلالًا رقيقا مقترنًا مع النجم سبيكا Spica والذي يطلق عليه اسم السماك الأعزل أو السنبلة.

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في تمام الساعة 4:30 صباحًا تقريبا. إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس، وذلك في يوم السبت الموافق 11 نوفمبر.

القمر الجديد

ويأتي يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر، ميلاد القمر الجديد محاق جمادي الأول للعام الهجري الحالي. لكن لا يمكن رؤية القمر في السماء طوال الليل، وفي ذلك اليوم يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما. فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

أورانوس في وضع التقابل مع الشمس

سيكون كوكب أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض في يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر. حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.

عطارد وأنتاريس

ويوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، يقترن القمر مع النجم أنتاريس Antares أو الذي يعرف باسم قلب العقرب.

ويمكن رؤيته بالعين المجردة عقب غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم، ويظل المشهد مرئيا لعدة دقائق فقط حتى غروبهما سريعا.

زخة شهب الأسديات

وفي يومي الجمعة والسبت، تزين سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية وهي زخة شهب الأسديات وهي زخة متوسطة. يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 15 شهاب في الساعة.

كما تشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية تحدث كل 33 عام، ويمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها.

القمر وكوكب زحل

كما يقترن القمر مع كوكب زحل والمعرف بأنه لؤلؤة المجموعة الشمسية، يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر. ويمكن رؤيتهما متجاوران بالسماء عقب غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم.

القمر والمشتري

وفي يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، يقترن القمر بكوكب المشترى، ونراهما متجاوران في السماء. بعد غروب الشمس مباشرة وحلول الليل، ويظلا مرئيان حتى الغروب في تمام الساعة 4:20 تقريبا صباح اليوم التالي.

القمر وبلايدس

ويقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس «Pleiades» المعروف باسم الثريا أو الأخوات السبع، في يوم 27 نوفمبر. ويتم رؤيتهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيين بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب.

اكتمال القمر

وفي يوم 27 نوفمبر، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة وهو بدر جماد الأول. فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالى وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

الزهرة وسبيكا

وفي يومي 28 – 30 نوفمبر، يقترن كوكب الزهرة وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع النجم سبيكا Spica. السماك الأعزل أو السنبلة، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في تمام الساعة 3:25 صباحا تقريبًا.

