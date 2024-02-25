هذه العلامة تقدم فحص “باطل” لمركباتها

أعلنت “جي.أم.سي”، JMC موتورز، عن تدشين أول عملية في ورشتها ما بعد البيع، في الجزائر العاصمة. ويتواجد المقر في 2013 شارع حسيبة بن بوعلي، بلوزداد، الجزائر العاصمة.

وتتمثل العملية في تقديم تشخيص أو فحص مجاني لمركبات JMC الموجودة في الجزائر والذي يغطي عدة نقاط مراقبة.

ويستفيد أصحاب مركبات JMC من فحص متعمق لسياراتهم، بما فيها 35 نقطة تفتيش مهمة. من بينها نظام الفرامل والتعليق وناقل الحركة وفحوصات السوائل للحصول على تقييم شامل لصحة السيارة.. الخ.

وسيقوم خبراء من الشركة ذاتها، بإعداد تقرير مفصل يتم تقديمه مباشرة إلى العميل. كما توفر هذه الوثيقة رؤية واضحة لحالة السيارة وأي توصيات. وفي حال احتاجت المركبة إلى إصلاحات، فسيقدم فريق JMC عروض أسعار للعملاء الذين يرغبون في إجراء الإصلاحات بورشة JMC.

ويستمر العرض المجاني الخاص من 25 فبراير إلى 21 مارس 2024. وما على العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا العرض، إلا الاتصال بخدمة ما بعد البيع JMC MOTORS ALGERIE على الرقم 0770780846 لتحديد موعد.