هذه العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات القضاة

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة، من 7 إلى 11 ديسمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، وبالنسبة لدورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. سيشارك 26 قاضيا من رؤساء المحاكم الجدد في ملتقى. حول دورة تكوينية “رئيس المحكمة” من 07 إلى 11 ديسمبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالجزائر. سيشارك قاضي في دورة تكوينية بالدوحة حول “الجوانب القانونية للأدلة الرقمية”. وذلك من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 بمركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السبيرانية بالدوحة. التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي إطار التعاون مع المنظمة العالمية للهجرة في الجزائر، سيشارك قاضيتين واطار من الإدارة المركزية. في تكوين حول “إدارة بيانات الهجرة، الأساليب والممارسات الدولية”. وذلك يومي 7 و8 ديسمبر 2025 بالجزائر.

ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات الإطارات من خلال استكشاف أفضل الممارسات الدولية. لجمع البيانات وإدارتها في إطار حوكمة الهجرة.

وفي إطار مشروع FNUAP-ONUDC لدعم رد الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. سيشارك 3 قضاة في ورشة تكوينية حول “الأدوات والممارسات الحسنة للوقاية من العود في الوسط العقابي لفئة المحبوسين مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات”. وذلك يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بفندق “Atlantis” ببوزريعة.